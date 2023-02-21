Капичева (Шарова) Людмилла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капичева (Шарова) Людмилла Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1915

Дочь: Третьякова Антонина Емельяновна

Отец ребёнка: Капичев Емельян Федорович

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капичев Емельян Федорович

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