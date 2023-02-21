Капичева (Шарова) Людмилла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1915
Дочь: Третьякова Антонина Емельяновна
Отец ребёнка: Капичев Емельян Федорович
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно