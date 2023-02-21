Калюгин Артем Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюгин Артем Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

201

Пол

Мужской

Отец

198 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
201

Отец: Калюгин Антон

Мать: Калюгина Елена Романовна

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