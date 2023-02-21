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Калюгин Артем Антонович
Калюгин Артем Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
201
Пол
Мужской
Отец
Калюгин Антон
198 г.р.
Мать
Калюгина (Козлова) Елена Романовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
201
Отец:
Калюгин Антон
Мать:
Калюгина Елена Романовна
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