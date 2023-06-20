Ануфриенко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1959
Сын: Ануфриенко Евгений Константинович
Мать ребёнка: Губанкова Анна Васильевна
Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Губанкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно