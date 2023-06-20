Ануфриенко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфриенко Константин

Ануфриенко Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1959

Сын: Ануфриенко Евгений Константинович

Мать ребёнка: Губанкова Анна Васильевна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Губанкова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанкова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно