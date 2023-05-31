Демин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Демин Семён

Мать: Параскева

Рождение ребёнка
07.02.1927

Сын: Демин Иван

Мать ребёнка: Демина Анастасия

Рождение ребёнка
26.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Анастасия

Смерть
1958