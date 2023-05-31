Демин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Демин Семён
Мать: Параскева
Рождение ребёнка
07.02.1927
Сын: Демин Иван
Мать ребёнка: Демина Анастасия
Рождение ребёнка
26.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Анастасия
Смерть
1958