Ермаков Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1964
Дата смерти08.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1964
Отец: Ермаков Иван
Мать: Ермакова Вера
Рождение ребёнка
15.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.06.2022