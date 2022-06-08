Ермаков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1964

Дата смерти

08.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1964

Отец: Ермаков Иван

Мать: Ермакова Вера

Рождение ребёнка
15.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.06.2022
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