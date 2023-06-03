Samorokov ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samorokov ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rähn ?

Мать ребёнка: Samorokovа ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Samorokov Margo

Мать ребёнка: Samorokovа ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Õis Tea

Мать ребёнка: Samorokovа ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Samorokovа ?