Samorokov ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rähn ?
Мать ребёнка: Samorokovа ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Samorokov Margo
Мать ребёнка: Samorokovа ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Õis Tea
Мать ребёнка: Samorokovа ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Samorokovа ?