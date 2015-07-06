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Савина Софья Евгеньевна
Савина Софья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2015
Пол
Женский
Отец
Савин Евгений Сергеевич
1993 г.р.
Мать
Савина Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2015
Отец:
Савин Евгений Сергеевич
Мать:
Савина Марина
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