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Прокопьев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Прокопьев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Прокопьева Сандаара Николаевна

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Прокопьева Лера Николаевна

Мать ребёнка: Прокопьева Сандаара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Сандаара Николаевна

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