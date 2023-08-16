Прокопьев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Сын: Прокопьев Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Прокопьева Сандаара Николаевна
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Прокопьева Лера Николаевна
Мать ребёнка: Прокопьева Сандаара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно