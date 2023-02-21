(Котелова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Унженин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Вейнер Мария Васильевна
Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Унженин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1866
Сын: Унженин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907