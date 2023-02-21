(Котелова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котелова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Унженин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Вейнер Мария Васильевна

Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Унженин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1866

Сын: Унженин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унженин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Унженин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Унженин Василий Николаевич

Смерть
1907
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