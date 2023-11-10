Бахтеева Бибикамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтеева Бибикамаль

Бахтеева Бибикамаль

avatar

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Губайдуллин Исмаил

Мать: не указана

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1909

Дочь: Зейнат

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Равза

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Мулловка
Рождение ребёнка
17.05.1915

Сын: Бахтеев Талгат

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Мулловка
Рождение ребёнка
07.08.1916

Дочь: Марьям

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Мулловка
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бахтеев Фаат

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1920

Сын: Бахтеев Равкат

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бахтеев Рашат

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зойтуна

Отец ребёнка: Бахтеев Алим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтеев Алим

Смерть
1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close