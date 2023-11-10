Бахтеева Бибикамаль
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1963
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Губайдуллин Исмаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1909
Дочь: Зейнат
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Равза
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Мулловка
Рождение ребёнка
17.05.1915
Сын: Бахтеев Талгат
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Мулловка
Рождение ребёнка
07.08.1916
Дочь: Марьям
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Мулловка
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бахтеев Фаат
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Рождение ребёнка
03.04.1920
Сын: Бахтеев Равкат
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бахтеев Рашат
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зойтуна
Отец ребёнка: Бахтеев Алим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтеев Алим
Смерть
1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)