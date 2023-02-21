(Степанова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864