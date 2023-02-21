(Степанова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Степанова) Дарья

(Степанова) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1805 г.р.
Между 1807 и 1808 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Мережин Петр Федорович

Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Мережин Федор Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мережин Федор Артемьев

Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close