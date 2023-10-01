Яганов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯганов Евгений Александрович

Яганов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яганова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
26.04.2011

Дочь: Яганова Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Яганова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
03.01.2013

Сын: Яганов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Яганова Ольга Анатольевна

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