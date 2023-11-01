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(Пыжева) Акулина Семеновна
(Пыжева) Акулина Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Пол
Женский
Отец
Пыжев Семен Сергеевич
1795 г.р.
Мать
Матрена
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Пыжев Семен Сергеевич
Мать:
Матрена
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