Ермолаева (Евграфова) Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Евграфова) Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
1861

Отец: Федор Евграфов

Мать: Федора Матвеева

Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Ермолаев Андрей Степанов

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда Ставотинской волости деревни Константинова крестьянский сын Андрей Степанов Ермолаев, православного исповедания, первым браком, 21 год Невеста - того же уезда и волости дере... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно