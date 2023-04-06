Ермолаева (Евграфова) Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федор Евграфов
Мать: Федора Матвеева
Бракосочетание
08.02.1880
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда Ставотинской волости деревни Константинова крестьянский сын Андрей Степанов Ермолаев, православного исповедания, первым браком, 21 год Невеста - того же уезда и волости дере... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно