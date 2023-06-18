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Калашников Андрей Владимирович
Калашников Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1984
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Калашникова (Шайманова) Наталья Геннадьевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1984
Отец: не указан
Мать:
Калашникова Наталья Геннадьевна
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