Пастухов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1949
Дата смерти20.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949
Рождение ребёнка
17.10.1971
Сын: Пастухов Максим Александрович
Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
21.07.1976
Сын: Пастухов Александр Александрович
Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна
Смерть
20.03.2003