Пастухов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1949

Дата смерти

20.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949

Отец: Пастухов Пётр Дорофеевич

Мать: Пастухова Елена Степановна

Рождение ребёнка
17.10.1971

Сын: Пастухов Максим Александрович

Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1976

Сын: Пастухов Александр Александрович

Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастухова Екатерина Александровна

Смерть
20.03.2003
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