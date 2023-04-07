Антипа Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипа Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Тит Федорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно