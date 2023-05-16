Тимофей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1891 ст.
Жена: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
18.06.1893 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.
Дочь: Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно