Тимофей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Николаев

Тимофей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1891 ст.

Жена: Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
18.06.1893 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
28.08.1898 ст.

Дочь: Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно