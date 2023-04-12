Шорохов Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Юрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Шорохов Константин

Мать: Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно