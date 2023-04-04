Семёнова Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1870
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Николай
Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович
Смерть
1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния