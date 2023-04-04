Семёнова Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова Александра Филипповна

Семёнова Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1870

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович

Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай

Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Петр Евграфович

Смерть
1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния