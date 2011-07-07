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Шаршатов Роман Владимирович
Шаршатов Роман Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Шаршатов Владимир Сергеевич
1978 г.р.
Мать
Шаршатова (Гусилетова) Валентина Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2011
Отец:
Шаршатов Владимир Сергеевич
Мать:
Шаршатова Валентина Викторовна
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