Шаршатов Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаршатов Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2011

Отец: Шаршатов Владимир Сергеевич

Мать: Шаршатова Валентина Викторовна

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