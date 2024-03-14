Воронцова София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Шихунова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Воронцов Тимофей

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Сурина Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Воронцов Тимофей

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Воронцов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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