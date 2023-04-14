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Клименко Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Клименко Семен Никитич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно