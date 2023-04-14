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Клименко Василий Семёнович
Клименко Василий Семёнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Клименко Семен Никитич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Клименко Семен Никитич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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