(Рогозина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Рогозин Денис

Отец ребёнка: Рогозин Борис

Рождение ребёнка
1698

Сын: Рогозин Лукьян

Отец ребёнка: Рогозин Борис

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Рогозин Борис

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Рогозин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Борис

Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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