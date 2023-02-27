(Рогозина) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Рогозин Денис
Отец ребёнка: Рогозин Борис
Рождение ребёнка
1698
Сын: Рогозин Лукьян
Отец ребёнка: Рогозин Борис
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Рогозин Борис
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Рогозин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Борис
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно