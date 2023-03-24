Свериденко Леонид Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свериденко Леонид Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свериденко Валентина Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свериденко Валентина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свериденко Валентина Кондратьевна

Смерть
Неизвестно