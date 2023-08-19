Ротов Семен
Место рождения
Дата рождения25.05.1930
Дата смерти09.05.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ротова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ротова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротова Таисия
Смерть
09.05.1968
Бийск, город Бийск, Алтайский край