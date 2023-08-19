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Ротов Семен

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Место рождения

Большеугренево, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.05.1930

Дата смерти

09.05.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеугренево, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ротова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ротова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова Таисия

Смерть
09.05.1968
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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