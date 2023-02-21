Прокофий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти11.02.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Прокофьев Фёдор Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
11.02.1893