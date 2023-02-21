Прокофий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

11.02.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Прокофьев Фёдор Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.02.1893
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