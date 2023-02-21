Лощенко -Неженковская- Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощенко -Неженковская- Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Лощенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощенко Илья Владимирович

Отец ребёнка: Лощенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саяпина -Лощенко- Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Лощенко Владимир Николаевич

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