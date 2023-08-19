Козлова (Чернова) Агафья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1818
Дочь: Козлова Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)
Рождение ребёнка
24.04.1820
Дочь: Козлова Марва Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)
Рождение ребёнка
15.10.1822
Дочь: Яковлева Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно