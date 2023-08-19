Козлова (Чернова) Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Чернова) Агафья Семёновна

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1818

Дочь: Козлова Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.04.1820

Дочь: Козлова Марва Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1822

Дочь: Яковлева Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Смерть
Неизвестно
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