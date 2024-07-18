Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Андриян Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Сын: Данила Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич
Смерть
После 1858