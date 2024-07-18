Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1808 и 1811 г.р.

Дети

Между 1842 и 1843 г.р.
Между 1845 и 1846 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Андриян Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Данила Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1858

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