Свистунова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1939
Дата смерти08.03.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939
Отец: Свистунов Алексей Яковлевич
Мать: Аникина Анна
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Кудряшов Андрей Рудольфович
Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Кудряшов Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Кудряшова Наталья Рудольфовна
Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович
Смерть
08.03.2022