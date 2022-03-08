Свистунова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунова Екатерина Алексеевна

Свистунова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1939

Дата смерти

08.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939

Отец: Свистунов Алексей Яковлевич

Мать: Аникина Анна

Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Кудряшов Андрей Рудольфович

Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Кудряшов Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
10.12.?

Дочь: Кудряшова Наталья Рудольфовна

Отец ребёнка: Кудряшов Рудольф Иванович

Смерть
08.03.2022