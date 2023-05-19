Широких Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широких Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широких Валентина
Смерть
Около 2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Шерекино