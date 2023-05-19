Широких Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироких Василий

Широких Василий

Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
03.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широких Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широких Валентина

Смерть
Около 2002
Льгов, город Льгов, Курская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Шерекино