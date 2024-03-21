Каргополец Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргополец Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргополец Олег Александрович

Мать ребёнка: Каргополец Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Александровна

Мать ребёнка: Каргополец Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргополец Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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