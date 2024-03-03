Бубликова (Волкова) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубликова (Волкова) Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1963

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: Волков Анатолий Иванович

Мать: Волкова Анна Артемовна

Рождение ребёнка
10.12.1988

Дочь: Соловьева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Бубликов Павел Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочуров Евгений Николаевич

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