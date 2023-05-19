Антонов Иван Полиевктович
Место рождения
Дата рождения21.03.1896
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896
2 апреля 1896 г. по новому стилю
Крещение
22.03.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
3 апреля 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Александра ???
Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Николаевна
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост