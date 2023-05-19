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Антонов Иван Полиевктович

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.03.1896

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896

Отец: Антонов Полиевкт Петрович

Мать: Антонова Авдотья Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
2 апреля 1896 г. по новому стилю
Крещение
22.03.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
3 апреля 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1932

Сын: Антонов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Антонов Павел Иванович

Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Александра ???

Мать ребёнка: Антонова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Николаевна

Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост