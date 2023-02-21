Кандаулов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832
Отец: Кандаулов Матвей
Мать: Кандаулова Евпраксия
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кандаулова Надежда
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Сын: Кандаулов Григорий
Мать ребёнка: Кандаулова Надежда
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кандаулова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандаулова Надежда
Смерть
Неизвестно