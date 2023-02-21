Кандаулов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаулов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1790 и 1791 г.р.

Мать

Между 1791 и 1792 г.р.

Жена

Между 1833 и 1834 г.р.

Дети

Между 1854 и 1855 г.р.
Между 1857 и 1858 г.р.
Между 1862 и 1863 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832

Отец: Кандаулов Матвей

Мать: Кандаулова Евпраксия

Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кандаулова Надежда

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Кандаулов Григорий

Мать ребёнка: Кандаулова Надежда

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кандаулова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандаулова Надежда

Смерть
Неизвестно
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