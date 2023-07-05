Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Ефимовна

Матрена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Степан Степанович

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1811

Сын: Амвросий Степанович

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close