Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Степан Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1811
Сын: Амвросий Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850