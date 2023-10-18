Никулина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никулин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Никулин Иван Антонович

Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Никулин Николай Антонович

Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никулин Василий Антонович

Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №32/344
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Антон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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