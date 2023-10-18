Никулина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Никулин Николай Антонович
Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никулин Василий Антонович
Отец ребёнка: Никулин Антон Михайлович
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №32/344
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно