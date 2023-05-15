Душкин Дмитрий Вечаславович 09.02.1981 — найти родственников по фамилии на Familio

Душкин Дмитрий Вечаславович

Автор
АК
Калинин А.

мужской, родился 09.02.1981, Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Супруги
Душкина (Козлова) Наталья Александровна21.05.1983 г.р.
Дети
Душкин Ярослав Дмитриевич13.11.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Рождение ребёнка
13.11.2010

Сын: Душкин Ярослав Дмитриевич

Мать ребёнка: Душкина (Козлова) Наталья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Бракосочетание
13.09.2011

Жена: Душкина (Козлова) Наталья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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