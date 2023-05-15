Душкин Дмитрий Вечаславович
мужской, родился 09.02.1981, Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Супруги
Душкина (Козлова) Наталья Александровна21.05.1983 г.р.
Дети
Душкин Ярослав Дмитриевич13.11.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.11.2010
Сын: Душкин Ярослав Дмитриевич
Мать ребёнка: Душкина (Козлова) Наталья Александровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
13.09.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область