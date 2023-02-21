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Глазова Ирина Викторовна
Глазова Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1964
Пол
Женский
Отец
Федотов Виктор
Мать
Фетодова Маргарита Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964
Отец:
Федотов Виктор
Мать:
Фетодова Маргарита Михайловна
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