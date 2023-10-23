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Куделькина Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Куделькин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1802

Сын: Куделькин Исак Васильевич

Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Смерть
Неизвестно
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