Куделькина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Куделькин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Зиновья Васильевна
Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1802
Сын: Куделькин Исак Васильевич
Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Куделькин Василий Дмитриевич
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Смерть
Неизвестно