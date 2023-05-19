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Некрасов Никифор Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Некрасов Егор Иванович

Мать: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Некрасов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Некрасов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Николаева

Смерть
До 1826