Некрасов Никифор Егорович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Некрасов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Некрасов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Некрасов Петр Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1826