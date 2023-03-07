Ленивов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенивов Иван Михайлович

Ленивов Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Покровка, Веневский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Веневский уезд, Тульская губерния
Военная служба
1941
Москва, город федерального значения Москва
Место призыва: Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н Воинское звание: гвардеец; гв. красноармеец; гв. рядовой Воинская часть: 4 гвардейский минометный полк
Военная награда
Неизвестно
Воинское звание: гвардеец Воинская часть: 4 гв. минп ЮЗФ Даты подвига: 10.10.1941, 05.01.1942 Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 21.03.1942 Приказ подразделения №: 54/н от: 21.03.1942 Издан: В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close