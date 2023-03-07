Ленивов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1941
Москва, город федерального значения Москва
Место призыва: Кировский РВК, Московская обл., г. Москва, Кировский р-н Воинское звание: гвардеец; гв. красноармеец; гв. рядовой Воинская часть: 4 гвардейский минометный полк
Военная награда
Неизвестно
Воинское звание: гвардеец Воинская часть: 4 гв. минп ЮЗФ Даты подвига: 10.10.1941, 05.01.1942 Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 21.03.1942 Приказ подразделения №: 54/н от: 21.03.1942 Издан: В... Показать все
Смерть
Неизвестно