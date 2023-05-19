Халитов Джавдят Айнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалитов Джавдят Айнетдинович

Халитов Джавдят Айнетдинович

Место рождения

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Халитов Айнетдин Мустафович

Мать: Халитова Лятифя Сафиулловна

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1958