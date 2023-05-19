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Халитов Джавдят Айнетдинович
Халитов Джавдят Айнетдинович
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Место рождения
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1958
Дата смерти
1958
Пол
Мужской
Отец
Халитов (Субханкулов) Айнетдин Мустафович
1896 г.р.
Мать
Халитова Лятифя Сафиулловна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Халитов Айнетдин Мустафович
Мать:
Халитова Лятифя Сафиулловна
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1958
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