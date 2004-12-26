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Баскаков Илья Александрович
Баскаков Илья Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Баскаков Александр Геннадьевич
1978 г.р.
Мать
Баскакова (Покровская) Марина Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2004
Отец:
Баскаков Александр Геннадьевич
Мать:
Баскакова Марина Николаевна
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