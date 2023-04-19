Меркурьева (Петрова) Капитолина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937
Отец: Петров Федор Никитич
Мать: Петрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1962
Дочь: Сафронова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Меркурьев Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1966
Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Меркурьев Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно