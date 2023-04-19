Меркурьева (Петрова) Капитолина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьева (Петрова) Капитолина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: Петров Федор Никитич

Мать: Петрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1962

Дочь: Сафронова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Меркурьев Анатолий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1966

Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Меркурьев Анатолий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркурьев Анатолий Дмитриевич