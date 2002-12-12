Амосов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти12.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1932
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1947
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1947 по 1952
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1952 по 2002
Смерть
12.12.2002