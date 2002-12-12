Амосов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Николай Михайлович

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Место рождения

Ольхово, Ольховская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

12.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольхово, Ольховская волость, Череповецкий уезд
Место жительства
С 1925 по 1932
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1947
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1947 по 1952
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1952 по 2002
Киев, Киевский уезд
Смерть
12.12.2002
Киев, Киевский уезд
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