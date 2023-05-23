Коротынская (Жидеева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротынская (Жидеева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Жидеев Михаил

Мать: Жидеева Александра

Рождение ребёнка
1947

Сын: Коротынский Владимир

Отец ребёнка: Коротынский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротынский Ефим Яковлевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротынский Ефим Яковлевич

Смерть
Неизвестно