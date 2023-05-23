Коротынская (Жидеева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Жидеев Михаил
Мать: Жидеева Александра
Рождение ребёнка
1947
Сын: Коротынский Владимир
Отец ребёнка: Коротынский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротынский Ефим Яковлевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно