Печегорова (Добрянская) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печегорова (Добрянская) Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2011

Сын: Печегоров Андрей Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.2021

Дочь: Печегорова Кристина Максимовна

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севастополь
Рождение ребёнка
24.05.2023

Сын: Печегоров Никита Максимович

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севастополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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