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Сыромятов Михаил Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

29.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: Сыромятов Меркула (Меркул) Иванович

Мать: Сыромятова Софья Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.07.2022
Санкт-Петербург