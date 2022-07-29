Сыромятов Михаил Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти29.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Рождение ребёнка
24.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.07.2022
Санкт-Петербург